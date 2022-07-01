Дочь Тутберидзе и ее партнер объяснили свой «просмотр в сборной США»

Диана Дэвис и Глеб Смолкин снова уверяют, что не собираются менять спортивное гражданство и просят не вмешиваться в их личную жизнь.

Призеры чемпионата России Диана Дэвис и Глеб Смолкин все-таки выступили с опровержением информации якобы имеющихся у них планов по переходу в сборную США. После того как американский блогер Дэйв Лиз сообщил о предстоящем «просмотре» перспективных танцоров специалистами Американской федерации фигурного катания, дочь Этери Тутберидзе и ее партнер молчали больше суток. Но все-таки в ночь на пятницу они опубликовали в соцсетях открытое письмо, в котором опровергли скандальный инсайд и заявили, что «просмотр» на самом деле был просто консультацией у одного из специалистов. По словам участников Олимпиады-2022, они намерены продолжить карьеру в российской сборной.

Огромный скачок в мастерстве

— В последнее время в Сети появилось много ложной информации о нас, поэтому мы хотели бы прояснить ситуацию, — говорится в обращении Дэвис и Смолкина. — Пару недель назад нами было принято решение покинуть группу Игоря Шпильбанда и начать работу с новой командой Елены Новак и Алексея Килякова. Под руководством Игоря мы сделали огромный скачок вперед в мастерстве, в наших индивидуальных и партнерских навыках. Мы безмерно благодарны Игорю, Паскуале, Наталье и Эйдрин за проделанную работу. Тренируясь с нашей новой командой, мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждем возможности начать новый сезон на контрольных прокатах. Что касается остальных новостей, то в фигурном катании во всем мире существует практика получения комментариев от разных специалистов в межсезонье, которые касаются существенных технических изменений в связи с нововведенными правилами.

Для тех, кто подробно не следил за спортивной карьерой дочери Тутберидзе и сына актера Бориса Смолкина, поясним, что перед прошлым сезоном дуэт начал сотрудничать с Игорем Шпильбандом — одним из самых известных русскоязычных специалистов, работающих в США. Под его началом пара достигла существенного прогресса и в первый же взрослый сезон сумела занять второе место на чемпионате страны и завоевать путевку в Пекин-2022. Правда, при этом злопыхатели уверяли, что часть успехов молодых фигуристов — это следствие влияния Этери Тутберидзе. Но сами спортсмены рассчитывали избавиться от клейма «блатных» и доказать, что могут добиться успеха исключительно своими силами и талантом.

Сразу после Олимпиады в Пекине Дэвис и Смолкин улетели в США, где начали тренировки в городе Норвуд, штат Массачусетс. Там они, в частности, работали над постановкой новых программ с хореографами Бенуа Ришо и Евгением Платовым. Это было странно, поскольку команда Шпильбанда, в которую, помимо самого Игоря, входят Эйдрин Ленда, Паскуале Камерленго и Наталья Анненко-Деллерт, базируется в Мичигане. Прибытие в США в мае Этери Тутберидзе лишь подтвердило слухи — российский танцевальный дуэт решил поменять американского тренера. Теперь ими будет заниматься Алексей Киляков и его супруга Елена Новик. Киляков в прошлом катался с Тутберидзе в одном шоу, и Этери, вероятно, очень доверяет этому специалисту.

Надеемся на понимание и такт

Скорее всего, все эти сложные перестановки плюс желание дуэта показаться еще одному специалисту (по данным РИА «Новости», Дэвис и Смолкин на катке в городке Литл-Фолс, штат Нью-Джерси брали консультации у американского судьи Шона Реттстата), заставили блогера Дэйва Лиза предположить, что пара рассматривает вариант смены спортивного гражданства. В этом действительно был определенный резон, учитывая, что сборная России в данный момент не может участвовать в международных стартах из-за санкций. Кроме того, в США реально начать с чистого листа и избавиться от репутации «блатных», а также несколько ослабить уровень конкуренции (впрочем, ненамного, поскольку танцы в Штатах — одна из сильнейших дисциплин). Но подобный «трансфер» был чреват большим скандалом и обвинениями в предательстве, поскольку Этери Тутберидзе пользуется огромной поддержкой в России и в некоторой степени несет моральную ответственность за поступки своей 19-летней дочери.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В итоге на скандал Дэвис и Смолкин не пошли. Причем им пришлось опровергать слухи дважды. Сначала — в начале июня, когда Дэйв Лиз озвучил якобы существующую у дуэта идею перейти под американский флаг (тогда Тутберидзе назвала данную информацию в соцсетях фейком). А во второй раз — сейчас, когда блогер обнародовал новость о «просмотре». При этом было действительно непонятно, зачем американцам устраивать какие-то экзамены взрослой и весьма известной среди специалистов паре. Также не просматривался смысл влезать в сложности с переходом ради фигуристов, которые вряд ли в ближайшее время станут лидерами сборной США. А сложности были гарантированы — Федерация фигурного катания России оказалась бы под огромным давлением, если бы санкционировала переезд призеров чемпионата страны за океан.

При всей очевидности этой истории непроясненным остался еще один аргумент Лиза. Блогер сообщил, что Диана и Глеб в США официально оформили брак. Сами фигуристы отказались подтверждать или опровергать эту новость. «Что касается нашей личной жизни, то мы стараемся ее оберегать и надеемся на понимание и тактичность со стороны болельщиков и журналистов», — написали они в соцсетях. В недоумении и отец танцора Борис Смолкин. «Думаю, что это выдуманная история. Глеб ничего не сказал мне об этом», — сказал актер в интервью Woman.ru. Однако в оформлении отношений, помимо прочего, есть серьезный спортивный резон. Диана — гражданка США по рождению, и ее супруг через три года, как раз накануне Олимпиады-2026, может претендовать на американский паспорт. Если же «брака ради гражданства» нет, то какой смысл это скрывать? А если имеет место «брак по любви», то устраивать конспирацию тем более глупо. Возможно, что-то в этом направлении прояснит Этери Тутберидзе, которая в ближайшее время должна вернуться из-за океана в Москву.