А ведь он — мировой рекордсмен на этой дистанции.

Если в лыжах и биатлоне сезон только набирает обороты, то в коньках уже практически все закончилось. ISU живет в своем мире и совершенно не парится. Кубок мира по шорт-треку завершился в ноябре, финал «Гран-при» по фигурному катанию попросту отменили, а российские спортсмены чудом попали в США на этап КМ по конькобежному спорту.

Этой международной федерации, кажется, абсолютно по барабану на рейтинги, медийность и раскрутку своих видов спорта. Возможно, Международному союзу конькобежцев нужна свежая кровь в руководстве, чтобы не выпадать из трендов стремительно меняющегося мира. Предыдущий президент ISU Оттавио Чинкванта ушел с поста в 78 лет, а сменил его Ян Дейкема, которому сейчас 77.

Что случилось с Павлом?

Что же до коньков, то прошедшие четыре этапа имели особенный статус — они были квалификационными на Олимпийские игры. Рано утром в понедельник по московскому времени завершился турнир в канадском Калгари, и теперь можно подводить итоги.

Для тех, кто не следит за этим видом спорта внимательно, первая новость будет шокирующей. Пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях, многократный крушитель мировых рекордов и вообще лучший спринтер XXI века Павел Кулижников пролетает мимо дистанции 500 м в Пекине-2022.

Весь сезон 27-летний спортсмен балансировал между дивизионами А и Б, и прямо сейчас только четвертый номер сборной. А на дистанцию на Олимпийских играх можно заявлять только по три человека от страны.

Благо Павел не пролетает мимо Пекина-2022 совсем. Кулижников квалифицировался на 1 000 м (на которых, как и на пятисотке, является обладателем мирового рекорда). Вот только фаворитом на этой дистанции он не будет: наш спортсмен за четыре этапа Кубка мира выше 17-го места не поднимался. И это не внушает оптимизма.

У Кулижникова есть еще 1,5 месяца на чудо. Шансы Марии Ласицкене на золото Токио-2020 еще в июне расценивались как минимальные, а Макса Ферстаппена на чемпионство за шесть кругов до финиша гонки в Абу-Даби — как ничтожные. А вон как красиво все получилось.

Вся карьера Павла — сплошная драма. Дикая четырехлетняя дисквалификация за энергетик, сумасшедшее возвращение, страшные травмы, безумные мировые рекорды, обвинения в допинге и еще более невероятные мировые рекорды в ответ. Между делом — пропуск Сочи-2014 и Пхенчхана-2018. Лишь к 27 годам, будучи одним из самых титулованных конькобежцев в истории, он получает шанс поехать на первую в жизни Олимпиаду. И как же хочется, чтобы этот парень снова сумел там всех удивить.

Увы, точно никого не удивит в Пекине Денис Юсков. Трехкратный чемпион мира на 1 500 м в этом сезоне вообще не выступал. Судя по всему, он близок к завершению карьеры.

И еще новость из разряда тревожных. Наталья Воронина, чемпионка мира-2020 на 5 000 м и рекордсменка мира на этой дистанции, никак не может найти себя в этом сезоне. За весь Кубок мира она ни разу не поднималась выше восьмого места.

Кто будет биться за медали на ОИ?

Теперь к позитиву. У России — шикарная спринтерская команда. И именно здесь наши самые заметные шансы на медали Пекина.

Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина возглавляют мировой рейтинг на 500 м. Девушки поочередно победили в Калгари с рекордами России. Причем Голикова впечатляет стабильностью — она была в тройке на пятисотке на всех четырех этапах. У Фаткулиной свой козырь — в Канаде она заскочила на пьедестал еще и на 1 000 м, тем самым дав понять, что имеет олимпийские притязания сразу на двух дистанциях.

У парней на передний план вышли молодой Артем Арефьев (ему только в ноябре исполнился 21 год) и Виктор Муштаков. Первый дважды добегал до второго места на 500 м, второй выиграл последний этап в Калгари и там же вошел в топ-3 на 1 000 м.

Третий номер сборной на 500 м сейчас Руслан Мурашов. Чемпион мира-2019 на этой дистанции и вице-чемпион мира-2020. Его потенциал в спринте очевиден, но в нынешнем сезоне партнер Кулижникова по тренировочной группе пока не блещет. Он выступает немногим успешнее Павла. Хочется верить, сумеет добавить к февралю.

В стайерских видах картина грустная. По традиции есть медальные перспективы в командных гонках, особенно в женской, но в личных видах, если не оживет Воронина, рассчитывать на что-то сложно.

Зато есть бонус. В масс-старте, который лишь второй раз будет представлен в программе Игр, дважды в сезоне в призы заскакивал олимпийский чемпион Сочи по шорт-треку Руслан Захаров, а на последнем этапе третье место заняла Елизавета Голубева. Вполне себе неплохие аргументы, чтобы обратить наше внимание на этот вид программы в Пекине.