Юсков завоевал бронзу на дистанции 1500 метров на чемпионате мира в Инцелле

Российский конькобежец Денис Юсков стал третьим на дистанции 1500 метров на чемпионате мира в немецком Инцелле. Результат 29-летнего спортсмена составил 1 минуту 43,202 секунды.

Первым стал голландец Томас Крол (1.42,582), вторым - норвежец Сверре Лунде Педерсен (1.43,160). Россиянин Сергей Трофимов занял 13-е место (1.45,890), Сергей Грязцов - 16-е (1.46,547).

Коньки

Инцелль (Германия)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины

1 500 м

1. Томас Крол (Голландия) - 1.42,582

2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) - 1.43,160

3. Денис Юсков (Россия) - 1.43,202

4. Сейтаро Итинохе (Япония) - 1.43,540

5. Кьелд Нейс (Голландия) - 1.43,600

6. Нин Чжун Янь (Китай) - 1.44,276...

13. Сергей Трофимов (Россия) - 1.45,890...

16. Сергей Грязцов (Россия) - 1.46,547

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