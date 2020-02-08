Юсков выиграл забег на 1500 метров на этапе Кубка мира в Калгари

Россиянин Денис Юсков стал победителем этапа Кубка мира в Калгари. Он выиграл забег на 1500 метров. Вторым стал китаец Кин Чжунянь, а замкнул тройку американец Джон Мантия.

Калгари (Канада)

Кубок мира

Мужчины

1 500 м

1. Денис Юсков (Россия) — 1.43,234

2. Нин Чжунянь (Китай) — 1.43,262

3. Джои Мантия (США) — 1.43,741

4. Антони Желина-Болье (Канада) — 1.44,002

5. Марсель Боскер (Голландия) — 1.44,120

6. Масая Ямада (Япония) — 1.44,166

7. Сергей Трофимов (Россия) — 1.44,480

19. Даниил Беляев (Россия) — 1.45,939