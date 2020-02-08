Юсков выиграл забег на 1500 метров на этапе Кубка мира в Калгари
00:57
Россиянин Денис Юсков стал победителем этапа Кубка мира в Калгари. Он выиграл забег на 1500 метров. Вторым стал китаец Кин Чжунянь, а замкнул тройку американец Джон Мантия.
Калгари (Канада)
Кубок мира
Мужчины
1 500 м
1. Денис Юсков (Россия) — 1.43,234
2. Нин Чжунянь (Китай) — 1.43,262
3. Джои Мантия (США) — 1.43,741
4. Антони Желина-Болье (Канада) — 1.44,002
5. Марсель Боскер (Голландия) — 1.44,120
6. Масая Ямада (Япония) — 1.44,166
7. Сергей Трофимов (Россия) — 1.44,480
19. Даниил Беляев (Россия) — 1.45,939
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...