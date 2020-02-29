Японец Тацуя Синхама стал чемпионом мира в спринтерском многоборье. В тройку вошли Лоран Дюбрей из Канады и кореец Ча Мин Кю. Лучшим из россиян стал Павел Кулижников, занявший 25-е место.

Хамар (Норвегия)

Чемпионат мира в спринтерском многоборье

Мужчины

Итог

1. Тацуя Синхама (Япония) — 137,465

2. Лоран Дюбрей (Канада) — 137,700

3. Ча Мин Кю (Корея) — 138,425

4. Кай Фербей (Голландия) — 138,820

5. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 138,945

6. Ямато Мацуи (Япония) — 139,080...

25. Павел Кулижников (Россия) — 69,045

26. Руслан Мурашов (Россия) — 69,810...

28. Виктор Муштаков (Россия) — 34,830