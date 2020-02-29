Японец Синхама — чемпион мира в спринтерском многоборье, Кулижников — 25-й
16:37
Японец Тацуя Синхама стал чемпионом мира в спринтерском многоборье. В тройку вошли Лоран Дюбрей из Канады и кореец Ча Мин Кю. Лучшим из россиян стал Павел Кулижников, занявший 25-е место.
Хамар (Норвегия)
Чемпионат мира в спринтерском многоборье
Мужчины
Итог
1. Тацуя Синхама (Япония) — 137,465
2. Лоран Дюбрей (Канада) — 137,700
3. Ча Мин Кю (Корея) — 138,425
4. Кай Фербей (Голландия) — 138,820
5. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 138,945
6. Ямато Мацуи (Япония) — 139,080...
25. Павел Кулижников (Россия) — 69,045
26. Руслан Мурашов (Россия) — 69,810...
28. Виктор Муштаков (Россия) — 34,830