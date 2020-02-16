Россиянка Наталья Воронина выиграла дистанцию 5 000 метров на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити (США). 25-летняя спортсменка обновила мировой рекорд.

Второй стала Мартина Сабликова из Чехии, не уступавшая на этой дистанции с 2007 года.

Воронина — первая русская конькобежка, победившая на чемпионате мира на этой дистанции. Представители СССР и России не могли побить мировой рекорд на 5000 м с 1953 года.