16:51 | Коньки

Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по спринтерскому многоборью

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Сборная России по конькобежному спорту объявила состав на чемпионат мира по спринтерскому многоборью. Как сообщает официальный сайт Союза конькобежцев России, на этих соревнованиях выступят:

Мужчины: Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков.

Женщины: Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова.

Чемпионат мира пройдет 23-24 февраля в Херенвене (Нидерланды).

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Дополнительная информация

https://www.russkating.ru/News/item/sostav-sbornoj-rossii-na-chempionat-mira-po-sprinterskomu-mnogoboryu

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