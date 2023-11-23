Союз конькобежцев России планирует организовать клубные соревнования

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что организация намерена создать клубные соревнования по шорт-треку и конькобежному спорту.

«Естественно, Союз конькобежцев России планирует организовывать клубные соревнования. Но у нас сейчас очень много задач в связи с тем, что формат подготовки и проведения всех соревнований абсолютно изменился, акценты сменились. Как говорится, нет худа без добра, мы думаем, что сейчас уникальная возможность обратить больше внимания и взор внутри страны и на развитие инфраструктуры, и, самое главное, на создание условий для занятий этих замечательных видов спорта», — приводит слова Гуляева ТАСС.