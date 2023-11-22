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Сегодня, 20:31

Гуляев назвал русофобией санкции МОК в отношении российского спорта

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что санкции Международного олимпийского комитета России (МОК) к российским спортсменам вызваны русофобией.

«Как говорится, поживем, увидим. Я давно уже не комментирую высказывания и какие-то непонятные решения, так сказать, этих «чинуш» олимпийского спорта, которые засели там и, нарушая все мыслимые правила, я уже не говорю про Олимпийскую хартию, принимают какие-то по большому счету безумные решения. Русофобия изо всех щелей прет, и это очень грустно, потому что это не имеет ничего общего с идеалами спорта и со спортом как таковым», — приводит слова Гуляева ТАСС.

21 ноября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Источник: ТАСС
МОК
Коньки
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