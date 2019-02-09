Семериков завоевал бронзу на дистанции 10000 метров на чемпионате мира в Инцелле

Российский конькобежец Данила Семериков стали третьим на дистанции 10 000 метров на чемпионате мира, который проходит в немецком Инцелле. Результат 24-летнего спортсмена составил 12 минут 57,400 секунды.

Первое место занял голландец Йоррит Бергсма (15.52,928), второе - его соотечественник Патрик Руст (12.53,343). Еще один россиянин Александр Румянцев стал 5-м (12.57,929).

Коньки

Инцелль (Германия)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины

10 000 м

1. Йоррит Бергсма (Голландия) - 15.52,928

2. Патрик Руст (Голландия) - 12.53,343

3. Данила Семериков (Россия) - 12.57,400

4. Патрик Беккерт (Германия) - 12.57,402

5. Александр Румянцев (Россия) - 12.57,929

6. Давиде Джиотто (Италия) - 13.04,498

Все о конькобежном спорте - здесь