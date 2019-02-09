Семериков завоевал бронзу на дистанции 10000 метров на чемпионате мира в Инцелле

Российский конькобежец Данила Семериков стали третьим на дистанции 10 000 метров на чемпионате мира, который проходит в немецком Инцелле. Результат 24-летнего спортсмена составил 12 минут 57,400 секунды.
Первое место занял голландец Йоррит Бергсма (15.52,928), второе - его соотечественник Патрик Руст (12.53,343). Еще один россиянин Александр Румянцев стал 5-м (12.57,929).
Коньки
Инцелль (Германия)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины
10 000 м
1. Йоррит Бергсма (Голландия) - 15.52,928
2. Патрик Руст (Голландия) - 12.53,343
3. Данила Семериков (Россия) - 12.57,400
4. Патрик Беккерт (Германия) - 12.57,402
5. Александр Румянцев (Россия) - 12.57,929
6. Давиде Джиотто (Италия) - 13.04,498
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