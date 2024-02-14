Павел Кулижников победил на дистанции 500 м на Спартакиаде 2024

Российский конькобежец Павел Кулижников стал победителем на дистанции 500 м на Всероссийской спартакиаде 2024. Его результат — 35,14 секунды.

Вторым стал Руслан Мурашов (35,15), тройку лучших замкнул спортсмен из Белоруссии Игнат Головатюк (35,31). Среди российских спортсменов третьим стал Виктор Муштаков (35,36).

Соревнования конькобежцев проходят в Челябинске.

Всероссийская спартакиада 2024. Челябинск

Конькобежный спорт. 500 м

Мужчины

1. Павел Кулижников — 35,14 секунды

2. Руслан Мурашов — 35,15

3. Игнат Головатюк (Белоруссия) — 35,31

3. Виктор Муштаков — 35,36