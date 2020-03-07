Чешка Мартина Сабликова выиграла дистанционный Кубок мира в сезоне-2019/20. Сегодня Сабликова заняла четвертое место на дистанции 3000 вм на этапе в Херенвене. Всего на ее счету 357 очков. Второй стала Изабелла Вайдеманн из Канады (353), третьей — еще одна канадка Ивани Блонден (314).

В трех очках от тройки лидеров завершила сезон россиянка Наталья Воронина (311), Евгения Лаленкова — шестая (245), остальные представительницы России не вошли в двадцатку лучших.