Россиянки стали вторыми в спринте на чемпионате мира

Россиянки Екатерина Шихова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова финишировали второе место в командном спринте на чемпионате мира на отдельных дистанциях. Первыми стали спортсменки из Голландии, а замкнула тройку команда из Польши.

Солт-Лейк-Сити (США)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Женщины

Командный спринт

1. Голландия — 1.24,029

2. Россия (Екатерина Шихова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова) — 1.24,509

3. Польша — 1.25,378

4. Китай — 1.26,809