Россиянки стали вторыми в спринте на чемпионате мира
01:39
Россиянки Екатерина Шихова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова финишировали второе место в командном спринте на чемпионате мира на отдельных дистанциях. Первыми стали спортсменки из Голландии, а замкнула тройку команда из Польши.
Солт-Лейк-Сити (США)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Женщины
Командный спринт
1. Голландия — 1.24,029
2. Россия (Екатерина Шихова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова) — 1.24,509
3. Польша — 1.25,378
4. Китай — 1.26,809
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