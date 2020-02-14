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Россиянки стали вторыми в спринте на чемпионате мира

01:39
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Россиянки Екатерина Шихова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова финишировали второе место в командном спринте на чемпионате мира на отдельных дистанциях. Первыми стали спортсменки из Голландии, а замкнула тройку команда из Польши.

Солт-Лейк-Сити (США)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Женщины

Командный спринт

1. Голландия — 1.24,029

2. Россия (Екатерина Шихова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова) — 1.24,509

3. Польша — 1.25,378

4. Китай — 1.26,809

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