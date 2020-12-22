Рекордсмен мира Кулижников заразился коронавирусом

Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников заразился коронавирусом. Спортсмен по этой причине пропустит Всероссийские соревнования «На призы конькобежного центра «Коломна», которые пройдут на этой неделе, сообщает РИА Новости.

«Павел переносит болезнь к легкой форме. Скоро будет снова сдавать тест. В этом году у нас из-за пандемии изменилась система отбора, и в принципе он уже стартовал на квалификационных стартах для участия в международных соревнованиях. Так что в команду он отобран. Желаем Павлу скорейшего выздоровления. По планам пока не загадываем, но надеемся, что он сможет выступить на международных соревнованиях в Херенвене», — рассказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

В январе и феврале в Херенвене пройдет в закрытом режиме блок международных соревнований, в который входят этапы Кубка мира, чемпионат Европы в многоборье и чемпионат мира на отдельных дистанциях.