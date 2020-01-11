Наталья Воронина: «Ценная медаль, ведь весь этот год я как в аду»

Призер Олимпийских игр Наталья Воронина? отметила, что серебро чемпионата Европы для нее очень ценно, ведь перед стартом в этом сезоне испытывала проблемы со здоровьем.

Воронина в субботу на турнире в Херенвене стала второй на дистанции 3000 метров.

- Это очень важно для меня — так пробежать здесь, это ценная медаль, если учесть, как складывалась моя подготовка. Этот год я как в аду, — цитирует «РИА Новости» Воронину. — Были проблемы с головой: было сильное головокружение после сильной затяжной бессонницы. Я спала по два-три часа ночью несколько недель. На этом фоне я начала буквально выключаться на тренировке.

Я прошла кучу обследований, выяснили, что это внутреннее расстройство нервной системы, пропила курс антидепрессантов — без этого было никак, хотя от них побочные явления. Прошла лечение, пропустила один сбор в Москве, потом начала вливаться и все пошло хорошо. В Коломне на отборе пробежала хорошо, а потом опять спад. После Нагано две недели болела — воспаление в горле, язвы, но без температуры. В этом году как проклятие, все идет не так.