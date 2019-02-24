Кулижников упрочил лидерство на ЧМ в спринтерском многоборье

Россиянин Павел Кулижников выиграл забег на 500 м на чемпионате мира в спринтерском многоборье. Еще один представитель России Руслан Мурашов стал четвертым.

После трех дистанций Павел Кулижников идет на первом месте (103,080), японец Тацуя Синхама - второй (103,395).

Херенвен (Голландия)

Чемпионат мира в спринтерском многоборье

Мужчины

500 м

2-й забег

1. Павел Кулижников (Россия) - 34,31

2. Тацуя Синхама (Япония) - 34,45

3. Кай Фербей (Голландия) - 34,74

4. Руслан Мурашов (Россия) - 34,77

5. Артур Ногаль (Польша) - 34,78

6. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 34,91

7. Виктор Муштаков (Россия) - 35,05

Положение после трех дистанций

1. Павел Кулижников (Россия) - 103,080

2. Тацуя Синхама (Япония) - 103,395

3. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 103,745

4. Кьелд Нейс (Голландия) - 103,960

5. Кай Фербей (Голландия) - 104,065

6. Масая Ямада (Япония) - 104,255

7. Виктор Муштаков (Россия) - 104,265...

10. Руслан Мурашов (Россия) - 104,555