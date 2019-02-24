Кулижников упрочил лидерство на ЧМ в спринтерском многоборье

Россиянин Павел Кулижников выиграл забег на 500 м на чемпионате мира в спринтерском многоборье. Еще один представитель России Руслан Мурашов стал четвертым.
После трех дистанций Павел Кулижников идет на первом месте (103,080), японец Тацуя Синхама - второй (103,395).
Херенвен (Голландия)
Чемпионат мира в спринтерском многоборье
Мужчины
500 м
2-й забег
1. Павел Кулижников (Россия) - 34,31
2. Тацуя Синхама (Япония) - 34,45
3. Кай Фербей (Голландия) - 34,74
4. Руслан Мурашов (Россия) - 34,77
5. Артур Ногаль (Польша) - 34,78
6. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 34,91
7. Виктор Муштаков (Россия) - 35,05
Положение после трех дистанций
1. Павел Кулижников (Россия) - 103,080
2. Тацуя Синхама (Япония) - 103,395
3. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 103,745
4. Кьелд Нейс (Голландия) - 103,960
5. Кай Фербей (Голландия) - 104,065
6. Масая Ямада (Япония) - 104,255
7. Виктор Муштаков (Россия) - 104,265...
10. Руслан Мурашов (Россия) - 104,555