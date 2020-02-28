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Кулижников рассказал, почему снялся с ЧМ в спринтерском многоборье

28 февраля 2020, 23:51

Рекордсмен мира в конькобежном спорте Павел Кулижников рассказал, что принял решение отказаться от борьбы на чемпионате мира в спринтерском многоборье из-за проблем с самочувствием.

Кулижников шел третьим в зачете спринта после первого дня соревнований в норвежском Хамаре.

— Решение это приняли из-за проблем с самочувствием. Возможно, сильно сказалась акклиматизация или болезнь", — цитирует «РИА Новости Кулижникова».

Напомним, Кулижниковв середине февраля выступал на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити с травмированным плечом.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200228/1565355685.html

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