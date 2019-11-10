Кулижников пропустит два первых этапа Кубка мира из-за травмы

Лидер сборной России по конькобежному спорту Павел Кулижников пропустит два первых этапа Кубка мира из-за повреждения, сообщает ТАСС.

Первый этап Кубка мира состоится 15-17 ноября в Минске, следующий — 22-24 ноября в польском Томашуве-Мазовецком.

Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, обладателем трех золотых медалей чемпионатов мира в спринтерском многоборье и двукратным победителем чемпионата Европы.