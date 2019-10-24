Рекордсмен мира в конькобежном спорте Павел Кулижников отметил, что российские спорсмены уже стали шутить о возможном допуске на Олимпийские Игры.

— Да нас, наверное, и не допустят, — приводят «РИА «Новости» ответ на Кулижникова на вопрос об Олимпийских Играх. — Будут какие-нибудь альтернативные игры. Шучу. Вообще, это у нас уже присказка такая.

Кулижников — трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, а также на отдельных дистанциях.