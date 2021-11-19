Крол выиграл дистанцию 1000 метров на Кубке мира, Муштаков и Кулижников не вошли в топ-15
20:30
На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Ставангере (Норвегия) завершились соревнования мужчин на дистанции 1000 метров.
Победил представитель Нидерландов Томас Крол. В тройку лучших также вошли его соотечественники Кай Фербей и Кьелд Нейс.
Россияне Виктор Муштаков и Павел Кулижников заняли, соответственно, 16-е и 17-е место.
Ставангер (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
1 000 м
1. Томас Крол (Нидерланды) — 1.08,661
2. Кай Фербей (Нидерланды) — 1.08,688
3. Кьелд Нейс (Нидерланды) — 1.08,741
4. Нин Чжунянь (Китай) — 1.08,839
5. Масая Ямада (Япония) — 1.08,876
6. Риота Кодзима (Япония) — 1.08,911
16. Виктор Муштаков (Россия) — 1.09,722
17. Павел Кулижников (Россия) — 1.10,20
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