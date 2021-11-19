Крол выиграл дистанцию 1000 метров на Кубке мира, Муштаков и Кулижников не вошли в топ-15

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Ставангере (Норвегия) завершились соревнования мужчин на дистанции 1000 метров.

Победил представитель Нидерландов Томас Крол. В тройку лучших также вошли его соотечественники Кай Фербей и Кьелд Нейс.

Россияне Виктор Муштаков и Павел Кулижников заняли, соответственно, 16-е и 17-е место.

Ставангер (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

1 000 м

1. Томас Крол (Нидерланды) — 1.08,661

2. Кай Фербей (Нидерланды) — 1.08,688

3. Кьелд Нейс (Нидерланды) — 1.08,741

4. Нин Чжунянь (Китай) — 1.08,839

5. Масая Ямада (Япония) — 1.08,876

6. Риота Кодзима (Япония) — 1.08,911

16. Виктор Муштаков (Россия) — 1.09,722

17. Павел Кулижников (Россия) — 1.10,20