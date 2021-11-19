Воронина стала восьмой на дистанции 5000 метров в Ставангере

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Ставангаре (Норвегия) завершились соревнования на дистанции 5000 метров у женщин.

Победила нидерландка Ирена Схаутен. На втором месте канадка Изабелла Вайдеманн. Третьей стала норвежка Рагне Виклунн.

Российская конькобежка Наталья Воронина на восьмой позиции.

Ставангер (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

5 000 м

1. Ирена Схаутен (Нидерланды) — 6.52,837

2. Изабелла Вайдеманн (Канада) — 6.54,953

3. Рагне Виклунн (Норвегия) — 6.56,469

4. Мартина Сабликова (Чехия) — 7.00,794

5. Ивана Блонден (Канада) — 7.02,978

6. Франческа Лоллобриджида (Италия) — 7.04,956

8. Наталья Воронина (Россия) — 7.06,634