Воронина стала восьмой на дистанции 5000 метров в Ставангере
21:30
На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Ставангаре (Норвегия) завершились соревнования на дистанции 5000 метров у женщин.
Победила нидерландка Ирена Схаутен. На втором месте канадка Изабелла Вайдеманн. Третьей стала норвежка Рагне Виклунн.
Российская конькобежка Наталья Воронина на восьмой позиции.
Ставангер (Норвегия)
Кубок мира
Женщины
5 000 м
1. Ирена Схаутен (Нидерланды) — 6.52,837
2. Изабелла Вайдеманн (Канада) — 6.54,953
3. Рагне Виклунн (Норвегия) — 6.56,469
4. Мартина Сабликова (Чехия) — 7.00,794
5. Ивана Блонден (Канада) — 7.02,978
6. Франческа Лоллобриджида (Италия) — 7.04,956
8. Наталья Воронина (Россия) — 7.06,634
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю