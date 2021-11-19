Голубева заняла пятое место на дистанции 100 метров на этапе Кубка мира в Норвегии
19:42
На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Ставангаре (Норвегия) завершились соревнования женщин на дистанции 1000 метров.
Победила американка Бриттани Боу. В тройку лучших также вошли японки Михо Такаги и Нао Кодаира.
Лучшей среди россиянок стала Елизавета Голубева — пятое место. Шестой стала Дарья Качанова, Ольга Фаткулина на десятом месте. 16-я позиция у Ангелины Голиковой.
Ставангер (Норвегия)
Кубок мира
Женщины
1 000 м
1. Бриттани Боу (США) — 1.14,168
2. Михо Такаги (Япония) — 1.15,014
3. Нао Кодаира (Япония) — 1.15,161
4. Ютта Лердам (Нидерланды) — 1.15,221
5. Елизавета Голубева (Россия) — 1.15,314
6. Дарья Качанова (Россия) — 1.15,408
10. Ольга Фаткулина (Россия) — 1.16,658
16. Ангелина Голикова (Россия) — 1.17,411
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