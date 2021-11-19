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Голубева заняла пятое место на дистанции 100 метров на этапе Кубка мира в Норвегии

19:42
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На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Ставангаре (Норвегия) завершились соревнования женщин на дистанции 1000 метров.

Победила американка Бриттани Боу. В тройку лучших также вошли японки Михо Такаги и Нао Кодаира.

Лучшей среди россиянок стала Елизавета Голубева — пятое место. Шестой стала Дарья Качанова, Ольга Фаткулина на десятом месте. 16-я позиция у Ангелины Голиковой.

Ставангер (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

1 000 м

1. Бриттани Боу (США) — 1.14,168

2. Михо Такаги (Япония) — 1.15,014

3. Нао Кодаира (Япония) — 1.15,161

4. Ютта Лердам (Нидерланды) — 1.15,221

5. Елизавета Голубева (Россия) — 1.15,314

6. Дарья Качанова (Россия) — 1.15,408

10. Ольга Фаткулина (Россия) — 1.16,658

16. Ангелина Голикова (Россия) — 1.17,411

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Евгений Петров все материалы автора
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