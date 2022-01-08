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Кравцов: «Российские конькобежцы рассматривают чемпионат Европы как тренировку»

21:13

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов отметил, что сборная России рассматривает чемпионат Европы в Нидерландах как тренировку для поддержания формы.

Ранее в субботу россиянки Ангелина Голикова и Дарья Качанова завоевали серебро и бронзу на дистанции 500 м. Российские конькобежцы пропустили первый день соревнований, так как находились на карантине из-за положительных результатов теста на коронавирус у некоторых членов сборной.

«Честно говоря, сейчас результаты оценивать сложно. Вчера не могли выступать, и, по сути, мы текущие соревнования рассматриваем как тренировочные забеги для поддержания формы. Выигрывать медали всегда приятно, они внушают оптимизм, поскольку до основных стартов осталось меньше месяца», — цитирует ТАСС Кравцова.

Чемпионат Европы завершится 9 января.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13376855

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Роман Шишов все материалы автора
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