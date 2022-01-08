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Конькобежка Голикова завоевала серебро на чемпионате Европы

18:25
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Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала серебряную медаль на дистанции 500 метров на чемпионате Европы.

Победила Фемке Кок из Нидерландов. Ее результат — 37,325 секунды. Отставание Голиковой составило 0,10 секунды. Замкнула тройку еще одна россиянка — Дарья Качанова (+0,25).

Чемпионат Европы по конькобежному спорту проходит в Херенвене (Нидерланды) и завершится 9 января.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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