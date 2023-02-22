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Сегодня, 15:15

Конькобежец Юсков — об операции на колене: «Лечение заняло все лето, из-за санкций не было материалов»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Денис Юсков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков рассказал «СЭ» о том, что летом 2022 года порвал мениск, катаясь на скейтборде.

— Чем занимался восемь-девять месяцев до того, как попал в хоккей?

— Сделал операцию на колене. В июне у меня порвался мениск, положили в больницу. Затем из-за санкций не было материалов, поэтому меня на месяц домой отправили. В итоге лечение все лето заняло, а после еще реабилитационный период. Как-то так в тишине это время прошло.

— Понятно, что у тебя была травма колена, но что спровоцировало разрыв мениска?

— Там уже были сильные дегенеративные изменения. Просто по улице ехал на скейтборде, спрыгнул с него — и в этот момент порвалось.

— Как сейчас обстоят дела с коленом?

— Нормально. Чуть больше полугода прошло. Упражнения все выполняю, занимаюсь активно, но бывают моменты, когда побаливает. Не могу сказать, что болит. Так — тянет, — сказал Юсков «СЭ».

Денис Юсков. «Весь год мы тренировались с иностранцами, а потом они говорили: «В России темные дела». Рекордсмен-конькобежец — о скандалах после Сочи

Денис Юсков
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