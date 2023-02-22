Конькобежец Юсков: «Условия работы в федерации не подразумевали под собой достойное существование»

Трехкратный чемпион мира Денис Юсков в разговоре с «СЭ» рассказал, почему после завершения карьеры не стал работать в Союзе конькобежцев России.

— Что-то связанное с конькобежным спортом ничего не рассматривал? Поработать в федерации, например?

— Те условия, которые предлагали до смены президента федерации, не подразумевали под собой достойное существование. Летом президент поменялся. Я с ним хорошо знаком. Николай Алексеевич Гуляев — отличный руководитель. Но как такового предложения не было. Когда я заканчивал спортивную карьеру, мне казалось, что было бы логично меня пригласить. Однако ничего не последовало, — сказал Юсков «СЭ».