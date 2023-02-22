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Сегодня, 15:30

Конькобежец Юсков: «Условия работы в федерации не подразумевали под собой достойное существование»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Денис Юсков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Трехкратный чемпион мира Денис Юсков в разговоре с «СЭ» рассказал, почему после завершения карьеры не стал работать в Союзе конькобежцев России.

— Что-то связанное с конькобежным спортом ничего не рассматривал? Поработать в федерации, например?

— Те условия, которые предлагали до смены президента федерации, не подразумевали под собой достойное существование. Летом президент поменялся. Я с ним хорошо знаком. Николай Алексеевич Гуляев — отличный руководитель. Но как такового предложения не было. Когда я заканчивал спортивную карьеру, мне казалось, что было бы логично меня пригласить. Однако ничего не последовало, — сказал Юсков «СЭ».

Денис Юсков. «Весь год мы тренировались с иностранцами, а потом они говорили: «В России темные дела». Рекордсмен-конькобежец — о скандалах после Сочи

Денис Юсков
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