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Конькобежный спорт

Сегодня, 15:00

Конькобежец Юсков стал тренером детской хоккейной команды

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Денис Юсков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков рассказал «СЭ», что переехал в Санкт-Петербург и устроился тренером в детскую хоккейную команду «Атака». В апреле 2022 года Юсков завершил профессиональную карьеру.

— Все началось, когда я переехал в Петербург, где сейчас живу. Искал, чем заниматься. Встретился со своим давним товарищем, можно сказать, что легендой конькобежного спорта, Данилой Губкиным. Он здесь, оказывается, находится давно — около восьми лет. Очень сильно интересовался хоккеем, окончил высшую школу тренеров, имеет большой опыт работы с детьми. Сказал: «Давай ко мне». Я с удовольствием согласился, потому что не знал, куда себя применить.

— Насколько тебе комфортно в новом для себя виде спорта?

— Мне еще предстоит пойти и поучиться. Конечно, имею высшее образование тренера по конькобежному спорту, но надо еще получить диплом хоккейного специалиста. Насколько близок мне новый вид? В принципе, если мы говорим про скорость передвижения на коньках, то конькобежный спорт находится впереди всех в плане скорости и эффективности движения, на какие ты коньки ни вставай. В планах дать базу юным хоккеистам, чтобы они быстрее всех катались. Мы не говорим, что все знаем. Сами учимся.

— На какой стадии проект?

— С 1 апреля будем проводить набор. Сейчас решаем организационные вопросы. Тут Даня чуть больше знает, — сказал Юсков «СЭ».

Денис Юсков. «Весь год мы тренировались с иностранцами, а потом они говорили: «В России темные дела». Рекордсмен-конькобежец — о скандалах после Сочи

Денис Юсков
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