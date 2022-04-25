ISU запретил России претендовать на проведение соревнований по конькобежному спорту
Международный союз конькобежцев (ISU) запретил России и Белоруссии претендовать на проведение соревнований по конькобежному спорту под эгидой организации, сообщает ТАСС со ссылкой на ISU.
Ранее Союз конькобежцев России направил в ISU заявку на проведение чемпионата Европы в 2026 году, который должен пройти 9-11 января. Россия предлагала провести его в Коломне.
В начале апреля ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований из-за ситуации в мире.
Источник: https://tass.ru/sport/14463183
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