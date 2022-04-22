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Сегодня, 13:54

В Союзе конькобежцев России рассказали о подаче заявки на проведение чемпионата Европы в 2026 году

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов рассказал «СЭ» о подаче заявки на проведение международных турниров в сезоне-2025/26.

В частности, речь идет о проведении чемпионата Европы по конькобежному спорту 2026 года, который должен пройти 9-11 января. Россия предлагает провести его в Коломне.

«Заявки на проведение соревнований в России подавались существенно раньше, — сказал Кравцов «СЭ». — Они подавались не вчера и не позавчера. Это не является новостью, просто об этом стало известно только сейчас. Возможность проведения международных соревнований в сегодняшней ситуации? Сейчас нет смысла комментировать этот вопрос. Давайте дождемся решений. На следующей неделе сообщим. Советы ISU проходят с определенной периодичностью. На этих выходных должен состояться совет. Возможно, там будут какие-то решения. Может, будет сформирована позиция ISU по отношению к спортсменам из России».

Кроме того, Москва может принять юниорские чемпионаты мира по конькобежному спорту 2025 и 2026 годов, а Сочи — юниорский ЧМ по шорт-треку 2025 года.

Сборная России по конькобежному спорту
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