Голикова выиграла второй забег на дистанции 500 метров в Нагано, Качанова — четвертая
10:29
На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нагано (Япония) состоялся второй забег на дистанции 500 метров у женщин.
Победительницей стала россиянка Ангелина Голикова. Ее соотечественница Дарья Качанова стала четвертой. Второе место заняла австрийка Ванесса Херцог. Третьей стала японка Нао Кодаира.
Нагано (Япония)
Кубок мира
Женщины
500 м
2-й забег
1. Ангелина Голикова (Россия) — 37,241
2. Ванесса Херцог (Австрия) — 37,455
3. Нао Кодаира (Япония) — 37,505
4. Дарья Качанова (Россия) — 37,539
5. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,738
6. Маки Цудзи (Япония) — 37,874
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