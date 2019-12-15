На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нагано (Япония) состоялся второй забег на дистанции 500 метров у женщин.

Победительницей стала россиянка Ангелина Голикова. Ее соотечественница Дарья Качанова стала четвертой. Второе место заняла австрийка Ванесса Херцог. Третьей стала японка Нао Кодаира.

Нагано (Япония)

Кубок мира

Женщины

500 м

2-й забег

1. Ангелина Голикова (Россия) — 37,241

2. Ванесса Херцог (Австрия) — 37,455

3. Нао Кодаира (Япония) — 37,505

4. Дарья Качанова (Россия) — 37,539

5. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,738

6. Маки Цудзи (Япония) — 37,874