Голикова выиграла 500-метровку на чемпионате мира

Россиянка Ангелина Голикова взяла золото на дистанции 500 м на чемпионате мира в Херенвене. Бронзу взяла еще одна представительница России Ольга Фаткулина, между ними расположилась Фемке Кок из Голландии.

Для российских конькобежек это золото на 500-метровке стало вторым в истории на чемпионатах мира на отдельных дистанциях. Первой стала Светлана Журова в дебютном розыгрыше турнира в 1996 году.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Женщины

500 м

1. Ангелина Голикова (Россия) — 37.141

2. Фемке Кок (Голландия) — 37,281

3. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,455

4. Ютта Лердам (Голландия) — 37,615

5. Ванесса Херцог (Австрия) — 37,855

6. Дарья Качанова (Россия) — 37,892