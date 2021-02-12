Голикова выиграла 500-метровку на чемпионате мира
19:26
Россиянка Ангелина Голикова взяла золото на дистанции 500 м на чемпионате мира в Херенвене. Бронзу взяла еще одна представительница России Ольга Фаткулина, между ними расположилась Фемке Кок из Голландии.
Для российских конькобежек это золото на 500-метровке стало вторым в истории на чемпионатах мира на отдельных дистанциях. Первой стала Светлана Журова в дебютном розыгрыше турнира в 1996 году.
Херенвен (Голландия)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Женщины
500 м
1. Ангелина Голикова (Россия) — 37.141
2. Фемке Кок (Голландия) — 37,281
3. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,455
4. Ютта Лердам (Голландия) — 37,615
5. Ванесса Херцог (Австрия) — 37,855
6. Дарья Качанова (Россия) — 37,892
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