Кулижников завоевал серебро чемпионата мира по конькобежному спорту

Россиянин Павел Кулижников занял второе место на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Херенвене (Голландия). Он преодолел дистанцию 500 метров за 34,540 секунды.

Победил канадец Лоран Дюбрей (34,398). На третьем месте канадец Дайдай Нтаб (34,628).

Херенвен (Голландия)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины

500 м

1. Лоран Дюбрей (Канада) — 34,398

2. Павел Кулижников (Россия) — 34,540

3. Дайдай Нтаб (Голландия) — 34,628

4. Кай Фербей (Голландия) — 34,678

5. Роналд Мулдер (Голландия) — 34,698

6. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 34,773

7. Артем Арефьев (Россия) — 34,817

11. Руслан Мурашов (Россия) — 34,990