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Скобрев рад за выступления Голиковой и Фаткулиной на чемпионате мира

20:10
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Двукратный олимпийский призер Иван Скобрев прокомментировал выступление российских конькобежцев на чемпионате мира в Нидерландах.

Сегодня, 12 февраля, российская спортсменка Ангелина Голикова выиграла гонку на 500 метров. Помимо этого, бронзу забега взяла Ольга Фаткулина.

«Все выступления наших конькобежцев очень радуют. Хорошо, что они пережили трудности, находясь на изоляции, и подготовились к чемпионату мира. Радуюсь и за 5 километров у мужчин, и за Голикову. Как я могу не радоваться за наших спортсменов? Следим за всеми. Какие бы сложности не были, надо из преодолевать и стараться доказывать, что ты лучший», — сказал Скобрев «СЭ».

(Владимир Пушкарев)

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