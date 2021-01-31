Россияне не попали на пьедестал в забеге на 500 м на этапе Кубка мира в Херенвене
16:17
Россиянин Виктор Муштаков остановился в шаге от попадания на пьедестал на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в голландском Херенвене. Еще один россиянин — Руслан Мурашов — показал пятый результат.
Победу одержал голландец Роналд Мулдер.
Коньки
Херенвен (Голландия)
Кубок мира
Мужчины
500 м
1. Роналд Мулдер (Голландия) — 34,555
2. Хейн Оттерспер (Голландия) — 34,590
3. Лоран Дюбрей (Канада) — 34,594
4. Виктор Муштаков (Россия) — 34,637
5. Руслан Мурашов (Россия) — 34,661
11. Артем Арефьев (Россия) — 34,894
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