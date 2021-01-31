Россияне не попали на пьедестал в забеге на 500 м на этапе Кубка мира в Херенвене

Россиянин Виктор Муштаков остановился в шаге от попадания на пьедестал на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в голландском Херенвене. Еще один россиянин — Руслан Мурашов — показал пятый результат.

Победу одержал голландец Роналд Мулдер.

Коньки

Херенвен (Голландия)

Кубок мира

Мужчины

500 м

1. Роналд Мулдер (Голландия) — 34,555

2. Хейн Оттерспер (Голландия) — 34,590

3. Лоран Дюбрей (Канада) — 34,594

4. Виктор Муштаков (Россия) — 34,637

5. Руслан Мурашов (Россия) — 34,661

11. Артем Арефьев (Россия) — 34,894