Голикова стала третьей на дистанции 500 метров на ЧМ в многоборье

На чемпионате мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье, который проходит в Хамаре (Норвегия), завершились соревнования на дистанции 500 метров у женщин.

Россиянка Ангелина Голикова заняла третье место. Ольга Фаткулина стала четвертой, Дарья Качанова — шестой. Первое место заняла японка Нао Кодаира, на втором месте ее соотечественница Михо Такаги.

Фаткулина идет третьей в многоборье после трех дистанций, Голикова — четвертой. Лидирует Такаги, Кодаира на второй позиции.

Хамар (Норвегия)

Чемпионат мира в спринтерском многоборье

Женщины

500 м

2-й забег

1. Нао Кодаира (Япония) — 37,46

2. Михо Такаги (Япония) — 37,52

3. Ангелина Голикова (Россия) — 37,57

4. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,71

5. Бриттани Боу (США) — 37,91

6. Дарья Качанова (Россия) — 37,93

Положение после трех дистанций

1. Михо Такаги (Япония) — 111,905

2. Нао Кодаира (Япония) — 112,710

3. Ольга Фаткулина (Россия) — 113,005

4. Ангелина Голикова (Россия) — 113,060

5. Бриттани Боу (США) — 113,585

6. Ютта Лердам (Голландия) — 113,600

10. Дарья Качанова (Россия) — 113,880