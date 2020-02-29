Голикова стала третьей на дистанции 500 метров на ЧМ в многоборье
На чемпионате мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье, который проходит в Хамаре (Норвегия), завершились соревнования на дистанции 500 метров у женщин.
Россиянка Ангелина Голикова заняла третье место. Ольга Фаткулина стала четвертой, Дарья Качанова — шестой. Первое место заняла японка Нао Кодаира, на втором месте ее соотечественница Михо Такаги.
Фаткулина идет третьей в многоборье после трех дистанций, Голикова — четвертой. Лидирует Такаги, Кодаира на второй позиции.
Хамар (Норвегия)
Чемпионат мира в спринтерском многоборье
Женщины
500 м
2-й забег
1. Нао Кодаира (Япония) — 37,46
2. Михо Такаги (Япония) — 37,52
3. Ангелина Голикова (Россия) — 37,57
4. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,71
5. Бриттани Боу (США) — 37,91
6. Дарья Качанова (Россия) — 37,93
Положение после трех дистанций
1. Михо Такаги (Япония) — 111,905
2. Нао Кодаира (Япония) — 112,710
3. Ольга Фаткулина (Россия) — 113,005
4. Ангелина Голикова (Россия) — 113,060
5. Бриттани Боу (США) — 113,585
6. Ютта Лердам (Голландия) — 113,600
10. Дарья Качанова (Россия) — 113,880