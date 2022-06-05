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Глава Союза конькобежцев России: «Считаю абсолютно верным решение ISU о допуске представителей России на конгресс»

Николай Гуляев считает верным решение ISU о допуске представителей России на конгресс
Анна Горшкова
Корреспондент
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Глава Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев прокомментировал допуск российской делегация на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) в Пхукете (Таиланд).

«Считаю абсолютно верным решение ISU о допуске представителей России и Белоруссии на очередной Конгресс ISU. Недопуск мог повлечь за собой разбирательство в CAS. Мы рады, что Международное конькобежное сообщество руководствовалось истинными ценностями и спортивными принципами при принятии данного решения», — сказал Гуляев.

В понедельник в Пхукете начнет свою работу 58-й конгресс ISU. На нем состоятся выборы в руководство организации. На пост вице-президента претендует занимающий эту должность россиянин Александр Лакерник.

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