ОКР запросит юридическую оценку организации выборов главы Союза конькобежцев России

Олимпийский комитет России (ОКР) запросит юридическую оценку организационных инцидентов, произошедших на отчетно-выборном конгрессе Союза конькобежцев России (СКР), информирует ТАСС.

«Сегодня в Москве состоялся отчетно-выборный конгресс Союза конькобежцев России. По его итогам новым президентом СКР избран Николай Гуляев. К сожалению, проведению конгресса сопутствовал ряд организационных инцидентов, в том числе связанных с недопуском на заседание официальных представителей Олимпийского комитета России, делегированных на мероприятие президентом комитета. Это вопиющее нарушение устава ОКР, договора, действующего между Олимпийским комитетом России и СКР как одним из членов ОКР, правовых и этических норм взаимодействия», — говорится в сообщении.

«Возникшей ситуации будет дана надлежащая юридическая оценка для принятия в рамках ближайшего заседания исполкома ОКР решения о мерах воздействия с целью недопущения подобных нарушений в будущем со стороны организаций и лиц — членов Олимпийского комитета России», — отметили в службе информации.

Юристов ОКР, которые приехали для наблюдения за выборами, на конгресс не пустили. По их словам, основанием стало отсутствие приглашения со стороны федерации, несмотря на то, что между Союзом конькобежцев России и ОКР заключен договор, который позволяет представителям олимпийского комитета участвовать во всех внутренних мероприятиях федерации.