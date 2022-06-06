Журова о допуске России к конгрессу ISU: «От России идет уровень, которому начинают следовать все»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на информацию о том, что Международный союз конькобежцев проголосовал против отстранения России от конгресса ISU.

«ISU практически одна из самых старой и мудрой федераций. По всем трем видам спорта у нас были самые прекрасные отношения, о которых можно мечтать на международном уровне. Всегда было понимание, и все соревнования очень хорошо проводили. Много было историй, которые складывались годами. И вот так, в одночасье ISU перечеркнуть все не может. Понимают, что через какое-то время придется возвращать все обратно. Поэтому в этом отношении, несомненно, сама федерация заинтересована в развитии вида спорта. От России идет уровень, которому начинают следовать все. Они понимают, что есть политическое давление, которое они должны исполнять, но стараются в каких-то моментах сопротивляться. Если Россия не будет принимать участие, то можно опротестовать результаты голосований и так далее. Есть в уставе какой-то юридический нюанс», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее стало известно, что украинское предложение не допустить Россию на конгресс ISU провалилось на голосовании. Мероприятие в Пхукете продлится до 10 июня.