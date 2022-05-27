Фаткулина заявила, что в России не производят лезвия для коньков

Конькобежка Ольга Фаткулина рассказала, что российские производители не изготавливают лезвия для беговых коньков.

«Есть российские ребята, которые нам делают ботинки по слепку. Единственное — у нас нет лезвий, но купить через друзей за границей возможно, хотя и дороже. Комбинезоны шьются у нас, они не настолько качественные, но сезон в них можно отбегать. Надо пробовать, найти свое, у нас тоже есть хорошие производства, только металла еще нет, не дожили до этого, но, думаю, все впереди, лет так через десять будет», — приводит слова Фаткулиной ТАСС.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин высказался об импортозамещении в спортивной индустрии.