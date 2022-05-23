Матыцин об импортозамещении в спортивной индустрии: «Работу надо провести в максимально короткие сроки»

Министр спорта России Олег Матыцин высказался об импортозамещении в спортивной индустрии.

— Как вы видите выход из той ситуации, которая сложилась, если мы говорим об импортозамещении спортивной продукции?

— Думаю, одной из задач, которая сегодня рассматривается — синхронизация. Важно, чтобы каждый из руководителей из Министерств и ведомств сформулировал тз, определили мощности, благодаря которым мы могли бы эти задачи сформировать. Формальные документы у нас есть, важно сейчас внести необходимые коррективы — изменение законодательной базы, преференции производителям. Самое главное — сформировать государственный заказ. Для этого нужна централизация. Всю эту работу надо провести в максимально короткие сроки, создать совет, который будет координировать эту работу.

— Когда это все заработает?

— Если речь идет о производстве высокотехнологичного оборудования, есть несколько подходов. В спорте высших достижений нужно провести научно-исследовательские работы. Уверен, что на форуме «Россия — спортивная держава» будут представлены конкретные результаты.

Мы должны объективно оценивать реалии. Быстро компенсировать инвентарь зарубежных производителей мы не сможем в ближайшей перспективе. Надо искать оптимальные пути, чтобы сохранить процесс подготовки сборных. Задача Правительства — найти законодательные пути для того, чтобы у нас не было провала в использовании инвентаря для выступления наших сборных команд.