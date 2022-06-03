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Сегодня, 17:56

Работу исполкома Союза конькобежцев России признали неудовлетворительной

Иван Шитик
Корреспондент
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Отчетно-выборный конгресс Союза конькобежцев России (СКР) признал неудовлетворительной работу исполкома организации за последние четыре года.

Неудовлетворительной работу признали 26 делегатов, 24 высказались положительно, шесть человек воздержались, информирует РИА Новости.

Конгресс СКР проходит в пятницу, 3 июня в Москве. В его рамках пройдут выборы главы организации, кандидатами являются действующий президент Алексей Кравцов, а также кандидат от Федерации конькобежного спорта Тверской области Вадим Морозов и олимпийский чемпион, вице-президент организации Николай Гуляев.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220603/skr-1792945337.html
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