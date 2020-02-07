Фаткулина стала второй на дистанции 1000 метров на этапе КМ в Канаде
7 февраля 2020, 23:43
Россиянка Ольга Фаткулина заняла второе место на дистанции 1000 метров на пятом этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в канадском Калгари.
30-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 12,803 секунды, установив личный рекорд. Победила в соревнованиях японская спортсменка Нао Кодайра, бронзовая награда досталась россиянке Екатерине Шиховой.
Калгари (Канада)
Кубок мира
Женщины
1 000 м
1. Нао Кодаира (Япония) — 1.12,652
2. Ольга Фаткулина (Россия) — 1.12,806
3. Екатерина Шихова (Россия) — 1.12,842
4. Михо Такаги (Япония) — 1.12,907
5. Дарья Качанова (Россия) — 1.12,981
6. Бриттани Боу (США) — 1.13,067
7. Ангелина Голикова (Россия) — 1.13,145
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...