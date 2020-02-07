Фаткулина стала второй на дистанции 1000 метров на этапе КМ в Канаде

Россиянка Ольга Фаткулина заняла второе место на дистанции 1000 метров на пятом этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в канадском Калгари.

30-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 12,803 секунды, установив личный рекорд. Победила в соревнованиях японская спортсменка Нао Кодайра, бронзовая награда досталась россиянке Екатерине Шиховой.

Калгари (Канада)

Кубок мира

Женщины

1 000 м

1. Нао Кодаира (Япония) — 1.12,652

2. Ольга Фаткулина (Россия) — 1.12,806

3. Екатерина Шихова (Россия) — 1.12,842

4. Михо Такаги (Япония) — 1.12,907

5. Дарья Качанова (Россия) — 1.12,981

6. Бриттани Боу (США) — 1.13,067

7. Ангелина Голикова (Россия) — 1.13,145