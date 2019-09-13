Фаткулина объяснила решение продать подаренный за альтернативные соревнования-2018 автомобиль

Серебряный призер Олимпиады в Сочи Ольга Фаткулина? объяснила свое решение о продаже автомобиля BMW X4. Машину она получила за победу на альтернативных соревнованиях в России в 2018 году, которые были устроены для спортсменов, не допущенных на Игры-2018.

Фаткулина продает автомобиль за 3,5 миллиона рублей, чтобы помочь мужу приобрести стадион.

— Автомобили вручил президент Владимир Путин за первое место в альтернативных играх, — цитирует Фаткулину «Комсомольская правда — Челябинск». - Я выиграла BMW четвёртой модели. Муж мечтает о стадионе, чтобы сделать из него детский спортивно-образовательный центр. Где дети занимались бы спортом, изучали английский язык, посещали театральную студию. Будущие атлеты должны быть разносторонне развитыми, а не как в нашем детстве: выбрали спорт, и все. Мир меняется, и нужно соответствовать новым требованиям.