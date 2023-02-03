«Спал в одной кровати с тремя женщинами». Известного американского тренера обвиняют в домогательствах к спортсменкам

Новая дикая история в американском спорте.

Тренера олимпийской сборной США отстранили от работы из-за скандала почти год назад — еще в марте 2022-го. Тогда Питера Фоули обвинили в «неподобающем поведении», и в итоге Федерация лыжного спорта и сноуборда США начала расследование.

История началась с откровений участницы Олимпийских игр Каллан Читлук-Сифсоф, которая заявила, что тренер «более десяти лет фотографировал обнаженных спортсменок» и допускал в присутствии девушек сексистские комментарии. После нее с подобными обвинениями выступили еще несколько спортсменок.

Спустя год история приобрела еще более скандальный оборот — к многочисленным обвинениям в домогательствах добавилось еще и вовлечение в секс-торговлю по сговору с федерацией сноуборда и Олимпийским комитетом США. Подобные заявления прозвучали в рамках судебного разбирательства сразу от трех пострадавших спортсменов.

Обвинения

В окружной суд США в Лос-Анджелесе подали иск три бывшие сноубордистки национальной команды. И в ходе одного из судебных заседаний со стороны пострадавших прозвучали достаточно серьезные обвинения. Спортсменки считают, что Фоули совершал акты сексуального насилия и побоев в отношении истиц и других женщин в течение почти 20 лет с «помощью, разрешения и одобрения» USOPC и Федерации лыжного спорта и сноуборда США (USSS).

«Система ориентирована на деньги и медали. Она не направлена на защиту этих спортсменов», — сказала Сигрид Маккоули, адвокат, представляющий интересы сноубордистов. При этом термин «секс-торговля», как правило, относится к финансовой операции — организации полового контакта за деньги. Тем не менее адвокат Маккоули отметила, что данное понятие определяется в разделе 1591 Кодекса Соединенных Штатов как сексуальный акт в обмен на «что-либо ценное». В случае со спортсменками — попадание в сборную на крупные старты.

Питер Фоули. Фото Getty Images

К обвинениям также присоединилась бывшая сотрудница национальной команды США Линдси Никола, которая подала против специалиста отдельный иск. Она утверждает, что Фоули заставил ее позировать обнаженной, а в другой раз забрался к ней в постель и там всячески лапал ее.

Откровения

Иск против Фоули содержит семь обвинений в «сексуальной торговле», а также в нападении, нанесении побоев, домогательствах, диффамации и умышленном причинении эмоционального расстройства. Также в нем говорится о халатности и насилии со стороны руководящих органов американского спорта.

Все три спортсменки уже высказывались публично. Первой из них стала Каллан Читлук-Сифсоф, которая в своих социальных сетях рассказала, что Питер неоднократно домогался сноубордисток, заставлял их фотографироваться без одежды и отпускал в их адрес непристойные комментарии.

Ирин О'Мелли впервые публично заговорила о случившемся во время интервью ESPN в марте прошлого года. Бронзовый призер Олимпийских игр Рози Флетчер высказалась только сейчас — уже в ходе судебного разбирательства. Она рассказала, что после завершения ее первого тренировочного сбора за национальную команду в последнюю ночь тренеры и спортсмены обоих полов делили один гостиничный номер. Причем сама Флетчер, которой на тот момент было 19 лет, была среди трех женщин в одной кровати.

«Питер Фоули забрался в постель, прокрался ко мне сзади и начал засовывать руку мне в штаны и трогать меня», — вспомнила Флетчер.

Позднее, в 2006 году, когда спортсменка праздновала свою олимпийскую медаль, Фоули подошел к ней и шепотом напомнил случай из тренировочного лагеря: «Я до сих пор помню, как ты возбужденно дышала». «У меня от этого мурашки побежали по коже. Это вернуло меня к тому моменту беспомощности. Казалось, что это был его последний удар», — добавила Флетчер.

Рози Флетчер. Фото Getty Images

Реакция

Федерация уводила Фоули еще в марте прошлого года. Официальной причиной звучало расследование, которое выявило «токсичную культуру поведения со стороны специалиста». Это произошло через два дня после того, как Американский центр безопасного спорта, который занимается расследованиями случаев сексуального насилия в любительских видах спорта, временно отстранил Фоули от работы.

При этом защита Питера утверждала, что все обвинения в адрес тренера придуманы недоброжелательницами: «Любые обвинения в сексуальных домогательствах, выдвигаемые против него, являются ложными», — заявил ESPN Говард Джейкобс, адвокат Фоули.

Организация SafeSport в настоящее время продолжает расследование в отношении тренера. На официальном сайте компании по-прежнему указано, что Фоули временно отстранен от работы.

Домогательства в олимпийском спорте в США имеют долгую историю. Об этом достаточно красноречиво писали в расследовании Washington Post в 2017 году: «Каждые шесть недель на протяжении более 36 лет: когда закончится сексуальное насилие в олимпийских видах спорта?»