Звезда сноуборда погибла на съемках фильма. Это напомнило о трагедии Сергея Бодрова

Несчастный случай унес жизнь чемпионки мира Эстель Бале.

19 апреля 2016 года в швейцарских Альпах оборвалась жизнь 21-летней сноубордистки из Швейцарии. Самая молодая чемпионка мирового фрирайд-тура погибла в результате схода лавины. Ее последний спуск состоялся на горе Ле Портале в муниципалитете Орсьер. Обстоятельства смерти Бале и группы режиссера Сергея Бодрова — младшего немного похожи. Россиянин и швейцарская спортсменка в дни трагедий снимали фильмы.

Эстель Бале.

Она не была сорвиголовой

Утром 19 апреля 2016-го МЧС Швейцарии получили тревожное сообщение. Спасатели и медики немедленно отправились на вертолете в зону, где под лавину попала Бале. Девушку удалось достать из-под снега еще до прибытия специалистов. Несмотря на немедленные реанимационные мероприятия, Эстель скончалась в больнице от полученных травм.

По данным полиции, в тот день Бале занималась съемками фильма о сноуборде «Исследуя известное». По злополучному склону сперва проехала ее помощница Жеральдин Фаснахт, которая осталась цела и невредима. Когда Бале начала спускаться по ложбине в склоне горы, то сошла лавина. Ее длина пробега составила один километр.

Уроженка Сьона старалась внимательно относиться к своей безопасности. «Она была очень осторожной и совсем не сорвиголовой», — приводит AFP слова отца погибшей Эрика Бале.

В снаряжении чемпионки мира спасатели нашли лавинный датчик (устройство, передающее сигнал в случае схода лавины), подушку безопасности и шлем. Однако даже аккуратность и наличие профессионального оборудования может не спасти от несчастного случая.

За три недели до гибели швейцарка завоевала второй титул чемпионки мира. За два дня до кончины Бале опубликовала в соцсетях фото Альп и написала: «Очень здорово кататься на сноуборде с таким видом! Не могу дождаться новых съемок на следующей неделе».

Она считалась восходящей звездой соревнований Freeride World Tour. Трагедия Бале заставила общественность в очередной раз осознать, насколько сильно рискуют жизнью лучшие фрирайдеры мира. Ведь они катаются вне подготовленных трасс, чтобы максимально раскрыть возможности сноуборда.

Эхо Бодрова

При схожих обстоятельствах 20 сентября 2002 года пропала без вести и погибла съемочная группа Бодрова-младшего. Легенда отечественного кино попала под лавину ледника Колка в Кармадонском ущелье в Северной Осетии, где снимали фильм «Связной». Под тоннами камня и льда оказались 125 человек.

Смерть Бодрова вызвала широкий резонанс. У актера была и остается миллионная армия поклонников. Его образ Данилы Багрова из фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» стал культовым. Цитаты из картин стали фразеологизмами и используются в повседневной речи. Образ немногословного парня влюбил в себя многих, а саундтреки переслушиваются до сих пор. Бодров написал много сценариев и работал ведущим на ТВ, освещая самые разные актуальные темы.

Сергей Бодров — младший. Кадр фильма «Брат».

На поисковые работы и ликвидацию последствий схода ледника из федерального бюджета выделили около 6 миллиардов рублей. Бодрова-младшего и его группу искали почти два года. МЧС и полиции удалось обнаружить всего 19 тел, а из зоны бедствия живыми эвакуировали только двоих. Среди них не оказалось Бодрова-младшего.

Ежегодно 20 сентября в Кармадонском ущелье собираются родственники погибших. В память о жертвах поблизости было установлено два памятника и мемориальная плита.