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Звезда сноуборда погибла на съемках фильма. Это напомнило о трагедии Сергея Бодрова

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Эстель Бале.
Эстель Бале.
Сергей Бодров — младший.
Фото Кадр фильма «Брат».
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Несчастный случай унес жизнь чемпионки мира Эстель Бале.

19 апреля 2016 года в швейцарских Альпах оборвалась жизнь 21-летней сноубордистки из Швейцарии. Самая молодая чемпионка мирового фрирайд-тура погибла в результате схода лавины. Ее последний спуск состоялся на горе Ле Портале в муниципалитете Орсьер. Обстоятельства смерти Бале и группы режиссера Сергея Бодрова — младшего немного похожи. Россиянин и швейцарская спортсменка в дни трагедий снимали фильмы.

Эстель Бале.
Эстель Бале.

Она не была сорвиголовой

Утром 19 апреля 2016-го МЧС Швейцарии получили тревожное сообщение. Спасатели и медики немедленно отправились на вертолете в зону, где под лавину попала Бале. Девушку удалось достать из-под снега еще до прибытия специалистов. Несмотря на немедленные реанимационные мероприятия, Эстель скончалась в больнице от полученных травм.

По данным полиции, в тот день Бале занималась съемками фильма о сноуборде «Исследуя известное». По злополучному склону сперва проехала ее помощница Жеральдин Фаснахт, которая осталась цела и невредима. Когда Бале начала спускаться по ложбине в склоне горы, то сошла лавина. Ее длина пробега составила один километр.

Уроженка Сьона старалась внимательно относиться к своей безопасности. «Она была очень осторожной и совсем не сорвиголовой», — приводит AFP слова отца погибшей Эрика Бале.

В снаряжении чемпионки мира спасатели нашли лавинный датчик (устройство, передающее сигнал в случае схода лавины), подушку безопасности и шлем. Однако даже аккуратность и наличие профессионального оборудования может не спасти от несчастного случая.

За три недели до гибели швейцарка завоевала второй титул чемпионки мира. За два дня до кончины Бале опубликовала в соцсетях фото Альп и написала: «Очень здорово кататься на сноуборде с таким видом! Не могу дождаться новых съемок на следующей неделе».

Она считалась восходящей звездой соревнований Freeride World Tour. Трагедия Бале заставила общественность в очередной раз осознать, насколько сильно рискуют жизнью лучшие фрирайдеры мира. Ведь они катаются вне подготовленных трасс, чтобы максимально раскрыть возможности сноуборда.

Данила Багров в&nbsp;исполнении Сергея Бодрова-младшего&nbsp;&mdash; главный герой фильмов &laquo;Брат&raquo; и &laquo;Брат-2&raquo;. В заявках клубов РПЛ — 53 Дани. Это влияние фильмов «Брат» и «Брат-2»

Эхо Бодрова

При схожих обстоятельствах 20 сентября 2002 года пропала без вести и погибла съемочная группа Бодрова-младшего. Легенда отечественного кино попала под лавину ледника Колка в Кармадонском ущелье в Северной Осетии, где снимали фильм «Связной». Под тоннами камня и льда оказались 125 человек.

Смерть Бодрова вызвала широкий резонанс. У актера была и остается миллионная армия поклонников. Его образ Данилы Багрова из фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» стал культовым. Цитаты из картин стали фразеологизмами и используются в повседневной речи. Образ немногословного парня влюбил в себя многих, а саундтреки переслушиваются до сих пор. Бодров написал много сценариев и работал ведущим на ТВ, освещая самые разные актуальные темы.

Сергей Бодров — младший. Фото Кадр фильма «Брат».
Сергей Бодров — младший.
Кадр фильма «Брат».

На поисковые работы и ликвидацию последствий схода ледника из федерального бюджета выделили около 6 миллиардов рублей. Бодрова-младшего и его группу искали почти два года. МЧС и полиции удалось обнаружить всего 19 тел, а из зоны бедствия живыми эвакуировали только двоих. Среди них не оказалось Бодрова-младшего.

Ежегодно 20 сентября в Кармадонском ущелье собираются родственники погибших. В память о жертвах поблизости было установлено два памятника и мемориальная плита.

Сноуборд
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