Тренер сборной США по сноуборд-кроссу отстранен из-за обвинений в домогательствах

Федерация сноуборда США объявила о временном отстранении тренера национальной сборной по борд-кроссу Питера Фоули из-за расследования обвинений в сексуальных домогательствах, которое проводит центр SafeSport.

Во время Олимпиады в Пекине бывшая американская сноубордистка Каллан Читлук-Сифсоф (участница Игр в Ванкувере-2010), опубликовала в соцсетях серию постов, в которых сообщила, что Фоули «более десяти лет фотографировал обнаженных спортсменок». Кроме того, Питер якобы допускал в присутствии девушек сексистские комментарии.

Читлук-Сифсоф также обвиняла в сексуальных домогательствах и расизме сноубордиста сборной США Хагена Кирни. Сама Каллан — открытая лесбиянка и борец за права сексуальных меньшинств.