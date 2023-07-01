Сноубордист из Подольска выиграл олимпийское золото для Швейцарии. Сейчас он крутой фотохудожник

История Юрия Подладчикова, который выступал за сборную России, но прославил другую страну.

Золотые страницы российского сноуборда связаны с параллельными дисциплинами. Именно в слаломе наша сборная считается одной из лучших на планете, и там мы последние лет десять так точно всегда рассчитываем на медали. Однако россиянин вполне мог выиграть ОИ и в хаф-пайпе, дисциплине великого Шона Уайта. Юрий Подладчиков стал первым на Играх в Сочи. Но уроженец Подольска, еще на Олимпиаде в Турине представлявший российский сноуборд, стоял на награждении под флагом Швейцарии. Как так вышло и были ли у нас шансы сохранить талант?

Фото Global Look Press

Детство и юность провел в Швейцарии — даже когда выступал за Россию

Шон Уайт — легенда сноуборда. Для многих он настолько ассоциируется с этим видом спорта, что даже связь Михаэля Шумахера с автогонками или Пеле с футболом не настолько крепка. Фильмы, видеоигры, реклама — без Уайта странная зимняя забава, пожалуй, никогда бы не стала настолько популярной. Особенно благодарны Шону должны быть в МОК. Молодежная дисциплина первое время стремилась развиваться своим путем, и Олимпиада вынуждена была конкурировать с X-Games — коммерческими стартами для экстремальных видов спорта. Но именно Уайт раз за разом доказывал, что ничего важнее классических Игр быть не может, а с таким законодателем мод спорить не принято. В свою очередь, рыжая звезда стала лицом Белых олимпиад, побеждая в 2006-м, 2010-м и 2018-м... Между Ванкувером и Пхенчханом только одно обидное поражение — Сочи-2014. Тогда лучшим из лучших стал парень из Подольска Юрий Подладчиков.

Подладчиков остановил американское доминирование. Только вместо двухглавого орла над ним — белый крест. Юрий родился в Подмосковье, но, когда ему было четыре года, родители-математики получили приглашение поработать в Швеции. Затем была стажировка в Нидерландах, Германии, Франции и наконец — Швейцария. В Цюрихе семья осела, а сын начал увлекаться забавами жизни в Альпах. В том числе горнолыжным спортом и набирающим популярность сноубордом. Тогда про него и вспомнили на родине. О талантливом парне из Европы с российским паспортом рассказали тренерскому штабу сборной, и уже через год Юрий начал ездить на соревнования под триколором. И все же это была формальность по происхождению — тренироваться и жить Подладчиков продолжал в Швейцарии, ведь в России на тот момент не было ни одного «пайпа» — снежной трубы.

Фото Global Look Press

Сменил сборную на швейцарскую, но мог вернуться

Оторванность от коллектива и разный культурный код — именно такие причины чаще всего называются, когда очевидцы тех событий вспоминают причину смены Юрием спортивного гражданства. Он ездил за Россию на Олимпиаду в Турин в 2006-м. Тогда еще совсем молодой парнишка занимает 37-е место, заваливая попытку за попыткой, и с восхищением смотрит на парящего Уайта, которого было тогда не остановить. Мало кто мог подумать, что настанет день и Подладчиков будет сильнее Шона. Но удержать перспективного спортсмена в российской команде не удалось. Талант был неочевиден, зато проблемы он создавал регулярно, поэтому на переход в сборную Швейцарии посмотрели сквозь пальцы и чинить препятствий не стали. К тому же тогда в принципе отношение к сноуборду в России было снисходительное. Тем более к новомодному хаф-пайпу.

Все изменила победа заявки Сочи на проведение Олимпиады 2014 года. Тогда перед страной встала задача показать себя достойно во всех дисциплинах, которые на этих Играх планируются. Особенно волновались чиновники, глядя на результат провального Ванкувера-2010 — худшей на тот момент Олимпиады. Одним из «простых» решений проблемы виделась натурализация. Причем больше всего интересовали те люди, кто ранее уже успел показать себя в российской сборной, но по тем или иным причинам сменил прописку. Кандидатура Подладчикова всплыла практически сразу. На тот момент Юрий уже вошел в мировую элиту и регулярно попадал в число призеров этапов Кубка мира. А после серебра Подладчикова на чемпионате мира в Испании в руководстве федерации сноуборда поняли — надо действовать решительно. Однако переговоры зашли в тупик. Юрий хотел особых условий, но их предоставлять отказались.

Фото Global Look Press

Не понимал «советскую» дисциплину

«Мы говорили на разных языках, — вспоминал о той встрече Подладчиков. — Короче говоря, я катаюсь на сноуборде. Все. Если бюрократам что-то нужно, то я не против, мне важно только одно — выиграть Олимпиаду. Если мне хотят в этом помочь, то я открыт». Юрий сравнивал сборную с профессиональным футбольным клубом и говорил, что выбирает тот вариант, где больше шансов стать чемпионом. К тому же свежи были воспоминания о прежних конфликтах, когда от выросшего совсем в другой среде Юрия требовали соблюдать советскую дисциплину. Подладчиков хотел продолжать жить в комфортном для себя режиме — без централизованных сборов и отчетов перед тренерским штабом. Однако чиновники не захотели менять систему под одного человека, к тому же тренеры сборной негативно высказывались о перспективах Юрия.

Как же они ошибались... Можно много говорить о том, что победа Подладчикова в Сочи — это невероятное стечение обстоятельств. Он подошел к полудомашним для себя Играм в лучшей форме в жизни и показал на Красной Поляне такие элементы, какие не повторял ни до, ни после. В то же время главный конкурент Уайт ошибся и остался вне пьедестала почета... Но разве так нельзя сказать про любой неожиданный успех в спорте? В этом его суть: ты можешь сколько угодно на бумаге быть фаворитом, но если ты не можешь доказать свою силу в самый нужный момент — грош цена всем предварительным расчетам, по которым ты обязан был побеждать. И разве вина Юрия, что Шон не смог выступить в свою полную силу? И делает ли это его победу менее значимой? Отнюдь.

Фото Getty Images

Завершил карьеру и стал фотохудожником

Успех Юрия в России под флагом Швейцарии стал огромным ударом для нашей публики, не меньшим, чем золото сестры Антона Шипулина в биатлоне за Словакию. Однако в таком исходе было гораздо больше логики, чем кажется на первый взгляд. Ментально Подладчиков с рождения был человеком западного толка, которого безуспешно пытались перестроить на русский лад. К тому же воспитали и подготовили спортсмена в Швейцарии, и, даже когда он выступал за сборную России, ему помогала именно эта страна. Моральное право звать его в Москву было исключительно по факту рождения. Гораздо важнее и правильнее было бы обратить внимание на бум хаф-пайпа в мире и подготовить новых Подладчиковых.

Для самого Юрия тот резкий взлет так и остался главным достижением в жизни. Он выиграет чемпионат мира, станет призером X-Games, но лучшим из лучших больше не будет никогда. Поехать на Олимпиаду в Пхенчхан ему помешала тяжелая травма — сотрясение мозга, сломанный нос и разорванное сухожилие. Юрий долго отказывался признавать очевидное, но в 2020 году вынужден был объявить о завершении карьеры.

Сборник фотографий Юрия Подладчикова «Бабушка Надя» пользуется большим успехом. Фото simonettbaer.com

Впрочем, даже повесив сноуборд на гвоздь, Подладчиков не грустит и ищет себя в фотографии. Сегодня он востребованный фотохудожник, и его работы продаются по всей Европе за внушительные суммы. Одна из самых необычных картин «Бабушка Надя» — набор атмосферных фотографий его бабушки в старой московской квартире. Снимки родных — это едва ли не последнее, что сегодня связывает Юрия со своей исторической родиной. Но только человек, рожденный в России, пожалуй, смог бы сделать эти снимки с такой душой.