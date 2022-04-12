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«Она говорит правду. С нашими лучшими спортсменами обращаются как с мусором». Вик Уайлд — о словах Таталиной

Вик Уайлд заявил, что с лучшими российскими спортсменами обращаются как с мусором
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Вик Уайлд.
Фото Global Look Press

Российский сноубордист Вик Уайлд прокомментировал скандал с участием чемпионки мира 2021 года в биг-эйре российской фристайлистки Анастасии Таталиной.

Девушка ранее в открытом письме заявила, что Федерация фристайла России (ФФР) требовала от нее поделиться заработанными призовыми. Мать спортсменки заявила о домогательствах в отношении ее дочери со стороны тренера Никиты Васильева.

«Анастасия говорит правду. Я устал видеть, как с нашими лучшими спортсменами обращаются как с мусором. Спортивные федерации должны быть привлечены к ответственности. Почти у всех спортсменов есть похожие истории», — написал Уайлд в своем Telegram-канале.

Минспорта РФ сообщило, что проведет проверку в связи с открытым письмом Таталиной.

Анастасия Таталина. В федерации назвали аморальными обвинения фристайлистки Таталиной в адрес тренеров

Анастасия Таталина
Вик Уайлд
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