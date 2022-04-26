Уайлд заявил, что был разочарован применением санкций к российскому спорту

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года, бронзовый призер Игр в Пекине в параллельном гигантском слаломе сноубордист Виктор Уайлд отметил, что испытал разочарование от санкций к российскому спорту.

«Я не принял решения по поводу своей карьеры, — сказал Уайлд. — Какой дедлайн по принятию этого решения? Не знаю. Мое будущее в качестве тренера? Не планирую быть тренером».

«Санкции к российскому спорту? Я больше не думаю об этом. Перестал какое-то время назад. Первые мысли по этому поводу — разочарование», — добавил Уайлд.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.