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26 апреля, 11:16

«Первые мысли по этому поводу — разочарование». Вик Уайлд — о санкциях к российскому спорту

Уайлд заявил, что был разочарован применением санкций к российскому спорту
Роман Шишов
Корреспондент
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Вик Уайлд.
Фото Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года, бронзовый призер Игр в Пекине в параллельном гигантском слаломе сноубордист Виктор Уайлд отметил, что испытал разочарование от санкций к российскому спорту.

«Я не принял решения по поводу своей карьеры, — сказал Уайлд. — Какой дедлайн по принятию этого решения? Не знаю. Мое будущее в качестве тренера? Не планирую быть тренером».

«Санкции к российскому спорту? Я больше не думаю об этом. Перестал какое-то время назад. Первые мысли по этому поводу — разочарование», — добавил Уайлд.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/14474935
Вик Уайлд
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