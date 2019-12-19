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В Италии отменили этап Кубка мира после падения Карлагачева

16:47

Организаторы этапа Кубка мира по сноуборду в итальянском Карецце отменили мужские и женские соревнования в параллельном гигантском слаломе из-за повреждения трассы, сообщает РИА «Новости».

В четверг во время проведения мужских соревнований в заездах 1/8 финала подряд упали три спортсмена, включая россиянина Дмитрия Карлагачева. После падения российского сноубордиста организаторы приняли решение отменить состязания.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191219/1562601229.html

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