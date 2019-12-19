В Италии отменили этап Кубка мира после падения Карлагачева

Организаторы этапа Кубка мира по сноуборду в итальянском Карецце отменили мужские и женские соревнования в параллельном гигантском слаломе из-за повреждения трассы, сообщает РИА «Новости».

В четверг во время проведения мужских соревнований в заездах 1/8 финала подряд упали три спортсмена, включая россиянина Дмитрия Карлагачева. После падения российского сноубордиста организаторы приняли решение отменить состязания.